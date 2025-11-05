Tras Asesinato de Carlos Manzo: Segob se Reúne con el Gobernador y los Presidentes Municipales

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió este miércoles 5 de noviembre 2025, con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y presidentas y presidentes municipales del estado.

Durante la mesa de trabajo que duró más de tres horas, la secretaria de Gobernación, escuchó los planteamientos de las autoridades municipales para la coordinación con el gobierno estatal.

En su cuenta de X, la funcionaria publicó una imagen con todos los alcaldes y el gobernador del estado. Destacó que la reunión con presidentas y presidentes municipales de Michoacán, fue para acordar un diálogo continuo que permita el trabajo conjunto con su mirada y experiencia.

De esta manera definiremos acciones concretas para enriquecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado por la Presidenta

¿Qué es el Plan Michoacán por la Paz?

Luego del asesinato de Carlos Manzo que conmocionó a la sociedad tanto de Michoacán y en general en el país, este martes 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El plan se basa en tres ejes: Seguridad y justicia, desarrollo económico y educación y cultura para la paz

Se fortalecerá la presencia de fuerzas federales, el programa de denuncia anónima para víctimas de extorsión, así como el apoyo a autoridades locales y a la Fiscalía General de Michoacán.

También propuso mejorar la situación de jornaleros y el sector agrícola dedicado a exportaciones, así como aumentar los Polos de Bienestar para impulsar el desarrollo económico.

Además, se ampliará la oferta educativa y cultural, entre otras acciones para atender las causas que generan violencia.

Grecia Quiroz asume como alcaldesa de Uruapan

Este miércoles 5 de noviembre 2025, en una sesión extraordinaria que el Congreso de Michoacán discutió y votó con 38 votos a favor y cero en contra, la propuesta para que Grecia Quiroz sea la alcaldesa sustituta de Uruapan.

Después de aprobarse su nombramiento, Grecia Quiroz, rindió protesta como la próxima alcaldesa de Uruapan para el periodo 2024-2027. Al subir a la tribuna, la alcaldesa de Uruapan dijo:

El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz, así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel, esto seguirá, esto continuará y el Movimiento del Sombrero no parará

