Anuncian Marcha por la Paz y Justicia en Uruapan este Viernes 7 de Noviembre: ¿Cuál es la Ruta?

Este viernes 7 de noviembre, se realizará la Marcha por la Paz y la Justicia en Uruapan, Michoacán, a partir de las 10:00 de la mañana. El punto de encuentro será en la Glorieta de McDonald’s, desde donde iniciará el recorrido.

La movilización avanzará por Paseo Lázaro Cárdenas, continuará por la calle Morelos, 5 de Febrero y culminará en la Pérgola Municipal, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el folleto de convocatoria, la marcha será pacífica, respetuosa y ordenada, con momentos de silencio al inicio y al final del recorrido. Durante el trayecto, los asistentes podrán manifestarse libremente con mensajes de unidad y dignidad, entre ellos:

“Por los que ya no están y por los que aún tienen miedo”

“Uruapan unido exige seguridad”

“Nuestra voz es por la vida”

“Paz y justicia para Michoacán”

“Sin miedo, con dignidad”

“No más violencia, queremos vivir en paz”

Los organizadores señalaron que esta movilización surge como un reclamo colectivo ante la inseguridad en carreteras, extorsiones, asaltos, secuestros y asesinatos que afectan a la entidad.

“La pérdida de Carlos Manzo fue el detonante de un dolor compartido, pero esta movilización es por toda la inseguridad sufrida y por la necesidad de vivir en paz”, se lee en la convocatoria.

En cuanto a la organización y seguridad, se informó que habrá personal de apoyo y Protección Civil, identificado con chalecos amarillos, naranjas o rojos, quienes contarán con micrófonos o altavoces para orientar a los participantes durante el recorrido.

Piden no cubrirse el rostro

Las recomendaciones para asistir incluyen no cubrirse el rostro, no portar bebidas alcohólicas ni objetos peligrosos, y mantener el carácter pacífico de la manifestación.

Asimismo, se invita a los asistentes a portar ropa blanca o negra como símbolo de paz y luto, además de llevar sombrero en honor a Carlos Manzo, agua, bloqueador solar y calzado cómodo.

