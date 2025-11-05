Anuncian Marcha por la Paz y Justicia en Uruapan este Viernes 7 de Noviembre: ¿Cuál es la Ruta?
Los organizadores señalaron que esta movilización surge como un reclamo colectivo ante la inseguridad y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo
Este viernes 7 de noviembre, se realizará la Marcha por la Paz y la Justicia en Uruapan, Michoacán, a partir de las 10:00 de la mañana. El punto de encuentro será en la Glorieta de McDonald’s, desde donde iniciará el recorrido.
La movilización avanzará por Paseo Lázaro Cárdenas, continuará por la calle Morelos, 5 de Febrero y culminará en la Pérgola Municipal, en el centro de la ciudad.
De acuerdo con el folleto de convocatoria, la marcha será pacífica, respetuosa y ordenada, con momentos de silencio al inicio y al final del recorrido. Durante el trayecto, los asistentes podrán manifestarse libremente con mensajes de unidad y dignidad, entre ellos:
- “Por los que ya no están y por los que aún tienen miedo”
- “Uruapan unido exige seguridad”
- “Nuestra voz es por la vida”
- “Paz y justicia para Michoacán”
- “Sin miedo, con dignidad”
- “No más violencia, queremos vivir en paz”
Los organizadores señalaron que esta movilización surge como un reclamo colectivo ante la inseguridad en carreteras, extorsiones, asaltos, secuestros y asesinatos que afectan a la entidad.
“La pérdida de Carlos Manzo fue el detonante de un dolor compartido, pero esta movilización es por toda la inseguridad sufrida y por la necesidad de vivir en paz”, se lee en la convocatoria.
Noticia relacionada: Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Denunció que Criminales Reclutaban a Jóvenes Extranjeros
En cuanto a la organización y seguridad, se informó que habrá personal de apoyo y Protección Civil, identificado con chalecos amarillos, naranjas o rojos, quienes contarán con micrófonos o altavoces para orientar a los participantes durante el recorrido.
Piden no cubrirse el rostro
Las recomendaciones para asistir incluyen no cubrirse el rostro, no portar bebidas alcohólicas ni objetos peligrosos, y mantener el carácter pacífico de la manifestación.
Asimismo, se invita a los asistentes a portar ropa blanca o negra como símbolo de paz y luto, además de llevar sombrero en honor a Carlos Manzo, agua, bloqueador solar y calzado cómodo.
