Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas indaga si los cuatro cuerpos hallados en una fosa clandestina localizada en la colonia Valle Soleado se trata de la familia de cuatro integrantes que había sido reportada como desaparecida desde el pasado jueves en Reynosa, Tamaulipas.

Sin embargo, el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, informó a través de su grupo de prensa que sí se trata de la familia, pero las autoridades no han emitido algún comunicado oficial que respalde lo antes mencionado.

¿Cómo desapareció la familia?

La alerta se activó el jueves 30 de octubre, cuando el familiar Raúl Flores, acudió al domicilio de la familia, ubicado en la colonia Hacienda Las Fuentes, y lo encontró saqueado, con las puertas entreabiertas y el suministro eléctrico cortado. La ausencia de los cuatro habitantes generó preocupación inmediata del hombre que los había ido a visitar.

Los integrantes de la familia trabajaban en una maquiladora local y eran conocidos por su vida tranquila. Su desaparición se dio en un contexto de creciente inseguridad y aumento de desapariciones en la región fronteriza.

Raúl Flores, relató que al llegar a la vivienda verificó que faltaban las pertenencias de la familia por lo cual acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado para denunciar la desaparición, luego de que ninguno de los miembros de la familia contestara llamadas y los celulares estaban fuera de servicio.

Cabe destacar, que la familia está integrada por Berenice “F”, de 37 años; Heriberto “G”, de 41 años, esposo de Berenice; Ángel Manuel “G”, de 20 años, sobrino; y la menor con discapacidad mental C. E., de 10 años.

Por su parte, Elvira Ramírez, vocera del colectivo Buscando tus pasos, lamentó el hallazgo y advirtió que “este no es un hecho aislado”, señalando un repunte alarmante en los casos de desaparición en el norte del estado.

Hallan camioneta de la familia

El 3 de noviembre, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, había emitido las fichas de localización a través de redes sociales para solicitar apoyo ciudadano.

Encuentran 4 Cuerpos Dentro de Fosa en Colonia Valle Soleado en Reynosa; Investigan su Identidad

Tras la búsqueda, la última ubicación de la familia registrada a través de sus teléfonos móvil fue cerca la colonia Valle Soleado, en Reynosa, es por eso que el operativo se concentró en ese lugar.

Fue ahí donde localizaron la camioneta de la familia y se logró la detención de dos personas y derivado de estas acciones fue localizada una fosa en donde se encontraban los cuerpos sin vida.

