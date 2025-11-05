Separan del Cargo a Coordinador de Protección Civil Municipal tras Incendio en Hermosillo

El Presidente Municipal, Antonio Astiazarán informó que solicitó la separación del cargo a Fernando Morales, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Hermosillo, para que desde un espacio neutral colabora con la investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado sobre el incendio en la tienda comercial en el centro de Hermosillo.

El alcalde agradeció a Bomberos de Hermosillo, policías municipales, elementos de Cruz Roja, del DIF, personal de salud y demás cuerpos de rescate, así como a ciudadanos el apoyo a las víctimas en el siniestro.

Información en desarrollo...