Preparan Traslado a EUA de Joven que Resultó Lesionada en Incendio en Tienda de Hermosillo

Angélica Morales, tía de María Isabel, de 20 años de edad, quien sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo en el incendio de la tienda departamental del Centro de Hermosillo, confirmó esta mañana el traslado vía aérea de la joven a un hospital especializado en Phoenix, Arizona.

“El traslado ya está, acaban de venir unas personas para tomar imágenes de los pasaportes con los permisos, ahorita a la niña ya la están preparando, ya no tardan en unos minutos en venir la ambulancia y de aquí a lo que tenga que ir ya para la avioneta, sigue todo en pie”, reveló la tía.

¿Cuál es el estado de salud de la joven lesionada en el incendio de la tienda en Hermosillo?

Respecto a la actualización del estado de salud de la joven mencionó que continúa grave, pero estable, en condiciones de poder realizarse el traslado al hospital especializado en el extranjero.

Angelica Morales agradeció por toda la familia el apoyo de la comunidad y pidió continuar las oraciones para que María Isabel mejore en su estado de salud en los próximos días.

