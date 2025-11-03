Desde Estudiantes hasta Empleados: Ellos son las Víctimas del Incendio de Tienda de Hermosillo

El pasado 1 de noviembre de 2025, un fuerte incendio y explosión en una tienda de Hermosillo, Sonora le arrebató la vida a 23 personas. Las autoridades informaron que además 15 personas tuvieron que recibir atención medica tras el siniestro registrado alrededor de las 3 de la tarde en la calle Dr. Noriega en el centro de la cuidad.

Noticia recomendada: ¿Cómo Fue el Incendio en Tienda de Hermosillo? Recuento de la Tragedia que Dejó 23 Muertos

Las autoridades aún siguen realizando investigaciones correspondientes para determinar las causas que derivaron el incendio y aunque no han brindado información sobre las víctimas mortales, instituciones y empresas han lamentado y dado conocimiento de algunas de ellas.

Noticia relacionada: Fiscalía de Sonora Confirma 6 Niños Muertos Durante Explosión en Tienda en Hermosillo

Mueren tres universitarios durante explosión en tienda de Hermosillo

Mediante un comunicado oficial la Universidad de Sonora informó sobre el sensible fallecimiento de Johana Guadalupe Hernández Sánchez, alumna del programa de Negocios y Comercio Internacionales del campus Hermosillo y trabajadora de Waldo´s.

A su vez lamentaron la muerte de Joaquín Ortiz Munguía, padre de Christian Guadalupe Ortiz Salomón, miembro de Televisión Universitaria.

Por otra parte el gobierno de Baviácora informó sobre el sensible fallecimiento de Jesús Francisco Cabrera Murrieta, alumno del programa de Ingeniería en Software en la Universidad Estatal de Sonora junto a su novia Guadalupe Córdova, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de Hermosillo, ambos jóvenes serán sepultados en Baviácora este 3 de noviembre.

Lamentan muerte de mujer embarazada durante siniestro en Hermosillo

Mediante una publicación de Facebook, el esposo de una de las víctimas que perdió la vida dedicó palabras de despedida a su esposa que embarazada quien murió al igual que su hermano menor y madre.

El amor de mi vida, tantos momentos juntos, risas, llantos, bailes, todo lo que pasamos juntos, y un maldito accidente te arrebato la vida junto con nuestra bebé. Rey Vasquez

Fiscalía confirmó la muerte de 6 niños durante incendio en tienda de conveniencia

Durante una rueda de prensa, la Fiscalía informó que entre las víctimas mortales se encuentran seis menores de edad, 11 mujeres, 4 hombres y que se mantienen 2 personas de ambos sexos aún sin poder identificar.

Hoy por la mañana se rindió homenaje al pequeño Rafael, menor de un año de edad que perdió la vida en compañía de su madre Zelma Adylene Quintero Rojas que laboraba en un hospital privado y su hermana mayor quién era también menor de edad.

Nota relacionada: Fiscalía de Sonora Confirma 6 Niños Muertos Durante Explosión en Tienda en Hermosillo

CTM en Sonora lamenta la muerte de cuatro mujeres integrantes de su comité

Mediante un comunicado el Comité Ejecutivo Estatal informó sobre la muerte de Francisca Guadalupe Castro Peralta, Edith Eloina Villa Santa Cruz, Karla Vanessa Cota Aguilar y a Zelma Adylene Quintero Rojas anteriormente mencionada. En el comunicado los miembros de la CTM lamentan la tragedia y el fallecimiento de sus compañeras.

