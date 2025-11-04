"Era Niña": Revelan Género de Bebé de Lupita Fernández, Embarazada que Murió en Explosión Sonora

La explosión de una tienda en Hermosillo, Sonora, enlutó a decenas de familias y sus seres queridos. Tal es el caso de Lupita Fernández Castro, quien esperaba la llegada de su bebé, pero lamentablemente el día del accidente estaba en el comercio haciendo compras junto a su hermano y su madre; todos murieron.

Era juntos para toda la vida. Te me fuiste, ¿ahora qué voy a hacer sin ti?, escribió su esposo Rey Vásquez

La familia vivía en la colonia Insurgentes y se dirigieron hasta la sucursal a realizar las compras para su vivienda y otras más por la víspera de las celebraciones de Día de Muertos.

Sin embargo, toda la alegría que implicaba salir en familia para acudir por despensa se esfumó en segundos, cuando ocurrió la explosión e incendio del Waldos, ubicado en el centro de la ciudad.

Lupita Fernández tenía 24 años y 8 meses de embarazo; estaba a nada de convertirse por primera vez en mamá. La ilusión de formar una familia siempre la llenó de vitalidad para salir adelante todos los días.

Descansa en paz mi reina hermosa, era yo el que se tenía que haber ido (a la tienda) no tu, expresó su pareja

Revelan género de bebé de Lupita Fernández en funeral

Durante los servicios funerarios de los integrantes de la familia Fernández Castro (Maribel, Alejandro, Lupita y su bebé), sus seres queridos expresaron su tristeza e indignación por su partida. Ya que ellos acudieron a hacer sus compras como cualquier otra persona en un fin de semana, pero ya no regresaron a casa.

Entre flores, globos y porras, los integrantes de la familia fueron despedidos. Sin embargo, Ángel, hermano de Lupita y Alejandro, encabezó un evento especial para despedir a su hermana, quien estaba a punto de tener a su bebé.

La revelación de género, que se suponía era un momento de ternura, expectativa y lágrimas de felicidad, fue todo lo contrario. Los asistentes rompieron en llanto por la impotencia.

A través de redes sociales, compartieron el momento exacto en el que el humo color rosa invadió el panteón. Aplausos. Silencio. Llanto.

“Era una niña, amá”, dijo Ángel, quien al accionar el extintor, se volvió hacia los féretros para abrazarlos y llorar su ausencia.

Tantos momentos juntos, risas, llantos, bailes… Todo lo que pasamos juntos y un maldito accidente te arrebato la vida junto con nuestra bebé, dijo el esposo de Lupita

La explosión de una tienda en Hermosillo, Sonora, dejó 23 personas sin vida y 12 lesionados. Las autoridades se encargan de las pesquisas que ayuden al esclarecimiento de la tragedia; hasta el momento, no hay ningún detenido.

