Lista de Estados que Han Cerrado Tiendas de Cadena Involucrada en Explosión en Hermosillo

Las investigaciones por la explosión en una tienda en Hermosillo, Sonora, continúan. Por ello, las autoridades informaron que han cerrado sucursales en varios estados del país luego de diversos operativos.

Estos operativos se llevaron a cabo para inspeccionar el estado en el que se encuentran los establecimientos de la cadena Waldo´s. Lo anterior, porque en la sucursal donde ocurrió la tragedia, hallaron diversas irregularidades, principalmente, que no contaba con los permisos necesarios para operar de forma segura.

Por ello, la Fiscalía General de Sonora, informó este lunes durante una conferencia de prensa, que están bajo investigación diversos servidores públicos que van desde el ámbito municipal hasta el federal.

Debido a su presunta participación en actos de corrupción y omisiones, al permitir que la tienda de Hermosillo operara sin seguir los lineamientos y protocolos establecidos por Protección Civil. No obstante, serán los resultados de las pesquisas los que determinen las sanciones y acciones a seguir.

¿Dónde han cerrado tiendas después de la explosión en Hermosillo, Sonora?

La tragedia en Hermosillo, Sonora, dejó 23 personas fallecidas y 12 lesionados, entre las víctimas hay 6 varios menores de edad. Desde ese momento, la inspección de establecimientos se agudizó con la finalidad de evitar un nuevo incidente.

En las entidades donde han cerrado tiendas de la cadena involucrada en la explosión en Hermosillo son:

Sonora

Hasta el momento se ha informado la clausura preventiva de las 68 sucursales para llevar a cabo revisiones “profundas” a efecto de garantizar la seguridad de los clientes y empleados.

Baja California

Las autoridades municipales de Tijuana indicaron que se clausuraron 13 tiendas luego de un operativo de verificación realizado este martes 4 de noviembre.

En total inspeccionaron 28 locales comerciales para comprobar que cumplieran con las medidas de seguridad y protocolos de Protección Civil, sin embargo, 13 de ellas no brindaban las condiciones para proteger la integridad de los trabajadores y clientes.

Entre ellas se encuentran:

Falta de señalización adecuada

Deficiencias en las salidas de emergencia

Ausencia de botiquines y extintores

Condiciones inadecuadas en las instalaciones eléctricas

Sinaloa

En Culiacán, también se han realizado operativos para verificar la situación en las tiendas comerciales involucradas en la explosión en Hermosillo. En el municipio hay 9 tiendas en total, y en 8 de ellas, encontraron irregularidades menores, las cuales solo ameritaron “recomendaciones”.

Sin embargo, en la sucursal ubicada en la Avenida Álvaro Obregón en el Centro de Culiacán, fue donde encontraron más problemáticas que podrían derivar en riesgos para la ciudadanía.

Se trata de una salida de emergencia obstaculizada, lo que derivó en la colocación de un sello de suspensión temporal.

