Ya Fueron Identificadas Todas las Víctimas del Incendio en Tienda de Hermosillo, Sonora

La Fiscalía de Sonora informó que ya fueron identificados todos los cuerpos de las víctimas que murieron tras el incendio en comercio de Hermosillo. Hoy será entregada la última persona que fue identificada por ADN.

Tras el siniestro el gobernador Alfonso Durazo había informado de dos personas que se encontraban en calidad de desconocidos pero hoy tras 3 días de la explosión las autoridades lograron su identificación.

¿Cuál fue el saldo oficial de víctimas tras Incendio de Tienda en Hermosillo, Sonora?

El saldo de personas que perdieron la vida en el incendio es de 23, entre ellos dos menores de edad de sexo femenino, 4 menores de edad de sexo masculino, 12 mujeres adultas, una de ellas embarazada, y cinco masculinos adultos.

Dentro de las 23 víctimas se encontraban tres estudiantes universitarios, uno pertenecía a la Universidad Estatal de Sonora y era alumno del programa de Ingeniería en Software, otro era una alumna que pertenecía a la Universidad de Sonora y cursaba una Negocios Internacionales y Comercio y una más de la Universidad Pedagógica de Hermosillo.

Padres de Guardería ABC convocan a marcha por las 23 personas que murieron en tienda de Hermosillo

A través del Movimiento Cinco de Junio se informó que el próximo 5 de noviembre del 2025 se realizará una marcha para exigir justicia por las víctimas que perdieron la vida en el incendio de tienda en Hermosillo.

El punto de encuentro será en la Plaza Emiliana de Zubeldía frente a la Universidad de Sonora a las 5:00 pm.

