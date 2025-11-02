Gobernador de Sonora Informa Sobre Explosión en Hermosillo; Dos Cuerpos No Han Sido Reclamados

A través de redes sociales el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo informó que para dar continuidad sobre la explosión al interior de una tienda de conveniencia en Hermosillo, Sonora se mantiene acompañamiento a familiares de las víctimas.

Mencionó que se encuentran en contacto directo con cada una de las familias, brindando el apoyo necesario en los servicios funerarios y traslados.

El gobernador dijo que hay 2 cuerpos que permanecen aún sin reclamar y siguen trabajando para lograr su identificación. En cuanto a la atención médica, 15 personas fueron ingresadas a distintos hospitales, de ellas 12 afortunadamente ya han sido dadas de alta y 3 continúan hospitalizadas recibiendo atención constante y especializada.

Autoridades brindan apoyo a víctimas y familiares tras explosión



Gobierno del Estado se comprometió a otorgar todas las facilidades para garantizar la mejor atención posible, además dijo que se activó una ruta integral de apoyo.

A las familias que lo han solicitado les hemos ofrecido la posibilidad de recibir atención en los hospitales que ellas decidan, respetando siempre la opinión de los médicos tratantes. Gobernador Alfonso Durazo.

Informó que hay coordinación con el Gobierno federal, estatal y municipal, equipos multidisciplinarios permanecen desplegados en hospitales y en el SEMEFO, asegurando atención médica, psicológica y legal a quienes la necesitan, además de los servicios funerarios y traslados.

Además de esto Alfonso Durazo pidió a todos los sonorenses que mantengan solidaridad y el respeto en ese momento de profundo dolor.

