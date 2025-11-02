Tienda de Conveniencia No Contaba con Programa de Protección Civil Desde 2021: Fiscalía Sonora

La tienda de conveniencia que se incendió en el Centro de Hermosillo, donde fallecieron 23 personas y 15 más resultaron lesionadas, no contaba con Programa Interno de Protección Civil desde el 2021, aseguró el secretario de gobierno, Adolfo Salazar Razo.

68 tiendas fueron clausuradas en todo el estado de Sonora ante esta tragedia

Aseveró que clausuraron de manera preventiva las 68 sucursales de la tienda de conveniencia en Sonora para que se realicen las revisiones pertinentes.

En el 2019 la administración anterior autorizó el programa interno de protección civil, en 2020 tenemos registro de la administración anterior también en donde se revalidaron los permisos en la parte que respecta a la validación del Programa Interno de Protección Civil; y en 2021, ya en esta administración se concluyó en dar un sentido negativo al Programa Interno de Protección Civil

Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación, asignado por el gobierno del estado para informar sobre el caso, indicó que en total fueron 23 víctimas en el incendio a cuyos familiares se les ha brindado asesoría legal y atención psicológica a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

21 víctimas han sido identificadas, de las 23 que fallecieron en el accidente, 19 en la madrugada a cuyos familiares se les ha dado el apoyo necesario para llevar a cabo los servicios funerarios. Dos más que ahora acudieron a identificarlos sus familiares y que también ya están siendo atendidos por el gobierno del estado

José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud indicó que un total de 15 personas resultaron lesionadas, de las cuales en el transcurso de las primeras horas fueron dadas de alta 10 y cinco continúan hospitalizadas, de las cuales una podría ser trasladada al extranjero para su atención especializada, mientras que el resto tuvo lesiones por quemaduras de entre el 5 y 10%.

Se mantienen todavía cinco personas hospitalizadas, de estas cinco personas, dos de ellas que se encuentran hospitalizadas en un nosocomio particular, una femenina de 20 años y un masculino de 81 años, son los pacientes, digamos, con lesiones de mayor gravedad, se encuentran en un estado crítico

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal general de Justicia del Estado, indicó que bomberos ya liberó la escena y Protección Civil revisó las instalaciones y autorizó el ingreso de peritos para determinar las causas específicas del siniestro, pero descartó que haya sido provocado y se trató de un accidente, además de que la subestación no era de la Comisión Federal de Electricidad.

Quedan solamente dos cuerpos en las instalaciones del Servicio Médico forense, una de ellas es una fémina, vamos a realizar los exámenes de ADN a esta persona a espera de que se presente algún familiar a efecto de que pueda ser identificada

AMIC ha realizado entrevistas e inspecciones reforzando la hipótesis de una explosión

Carlos Flores, Comisario de la AMIC Se han realizado 38 entrevistas, inspecciones a vehículos y en el lugar de los hechos, lo cual ha resultado en que la versión más recurrente es que hubo una explosión.

Las versionas recurrentes es que hubo una explosión en el interior del establecimiento, antes de ellos hubo dos fallas o se les fue la luz en dos ocasiones y después de ello hubo una conflagración. Hasta el momento hemos presentado a cuatro gerentes de diferentes grados de responsabilidad y estamos por presentar a una quinta persona por el mismo motivo y aún nos falta por establecer otras dos áreas

Por su parte, Eduardo Acuña, secretario del Ayuntamiento, aseguró que se coordinaron con el gobierno del estado para la atención de las víctimas.

Para eso nosotros estamos trabajando de manera coordinada y coadyuvando con la Fiscalía del Estado para toda la información que se requiera por parte del ayuntamiento para complementar la investigación que se está llevando a cabo

Tienda de conveniencia emite comunicado ante la fatal explosión

El apoyo y atención a las familias de las personas que perdieron la vida y resultaron lesionadas en el incendio del comercio del centro de Hermosillo es lo más importante, señaló mediante un comunicado la cadena comercial.

Dentro de las acciones que se mantienen, se mencionan la comunicación con autoridades, acompañamiento a las víctimas, gestión de recursos necesarios y colaboración con la fiscalía de justicia del estado para esclarecer las causas del hecho.

Menciona que la familia de colaboradores está dolida y consternada por la tragedia.

El gobierno del Estado afrontará con responsabilidad cada uno de los accidentes que se han registrado en la actual administración, incluyendo el incendio que se registró el pasado sábado 1 de noviembre en un establecimiento comercial en el que murieron 23 personas y otras más resultaron lesionadas, aseguró Adolfo Salazar Razo.

El secretario de Gobierno en Sonora apuntó que desde ayer se brindó atención y acompañamiento a los familiares de las víctimas fallecidas y lesionadas.

Nosotros hemos afrontado y atendido con toda responsabilidad, cada uno de los temas que hemos vivido en este gobierno, en poco más de 4 años… hemos venido acompañando el día de ayer, estuvimos el gabinete completo en la atención personalizada con cada uno de los familiares de las víctimas.

