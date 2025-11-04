Convocan a Marcha por Víctimas de Incendio en Tienda Comercial de Hermosillo

En solidaridad con las víctimas del incendio en una tienda comercial, ocurrido el sábado en Hermosillo, y también con sus familiares, integrantes del Movimiento 5 de Junio, formado por padres y madres de la Guardería ABC, convocaron a una marcha manifestación el próximo miércoles 5 de Noviembre.

La convocatoria es a las 5:00 de la tarde, en la plaza Emiliana de Zubeldía, dónde se encuentra el antimonumento de la Guardería ABC, y de ahí partir a Palacio de Gobierno.

La intención es mostrar a las víctimas que no están solos en este dolor y también exigir, de manera respetuosa, justicia para todos las personas que fallecieron en esta tragedia y quienes están lesionados.

Recuento total de las víctimas

Autoridades del gobierno del estado confirmaron, durante una rueda de prensa, el total de 23 personas muertas tras el incendio en la tienda comercial del centro de Hermosillo, registrado el pasado sábado 1 de noviembre.

De las 23 personas, se pudo constatar que se trata de 11 mujeres, 4 hombres y 6 menores de edad; se mantienen 2 víctimas de ambos sexos aún sin identificar.

Además de los 23 muertos resultaron 15 lesionados, de los cuales ya son 12 los que fueron dados de alta. Una joven de 20 años se encuentra en proceso para ser trasladada hacía Arizona, en Estados Unidos, a un hospital especializado.

