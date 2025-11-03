Puede Haber Responsabilidades de Tipo Penal para Responsables de Explosión: FGJE Sonora

Pudiera haber responsabilidades del tipo penal, civil y administrativa en caso de encontrarse responsables del incendio registrado el sábado pasado, 1 de noviembre, en un comercio del centro de Hermosillo, apuntó Gustavo Salas Chávez.

Noticia Relacionada: ¿Cómo Fue el Incendio en Tienda de Hermosillo? Recuento de la Tragedia que Dejó 23 Muertos

En conferencia de prensa sobre los avances del caso, el Fiscal General de Justicia del Estado señaló que hasta el momento se conoce que el establecimiento operaba fuera de la ley, ya que no contaba con el Programa Interno de Protección Civil actualizado desde 2021.

Es evidente que, si el negocio no cuenta con la documentación respectiva estaría funcionando indebidamente, es parte, por supuesto, de la investigación que se viene realizando, y cuál sería la sanción si esto fuera así, pues sin duda habrá si fuera el caso, responsabilidades de tipo penal y administrativa tanto a particulares como probablemente a servidores públicos.

Salas Chávez apuntó que, como parte del trabajo de investigación, se ha citado a declarar a funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Lo que yo puedo informarles es que ya fueron requeridos diversos servidores púbicos y lo que puedo decir simplemente es del ámbito municipal, del ámbito estatal y del ámbito federal; todas las personas servidoras públicas que estén relacionadas con el evento serán requeridas a comparecer ante el Ministerio Público, y por supuesto también ya iniciamos las comparecencias de los ejecutivos o gerentes de esta marca comercial.

El comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Carlos Alberto Flores puntualizó que, a dos días del siniestro se han realizado más de 50 entrevistas con testigos y empleados de diferentes niveles dentro de la empresa.

FGJE solicitó a Protección Civil Estatal y Municipal la notificación de visitas realizadas a la tienda

El vicefiscal de Investigación, Jesús Francisco Moreno Cruz, refirió que a las dependencias de Protección Civil Estatal y Municipal se les requirió las notificaciones de los resultados de las visitas de inspección domiciliaria realizadas.

¿Qué se sabe acerca del estado de salud de las víctimas de la explosión?

Sobre el estado de salud de las personas lesionadas, el secretario de Salud en el estado, José Luis Alomía Zegarra, dijo que aún están hospitalizadas 3 de las 15 personas que requirieron atención médica, dos hombres de 81 y 16 años, además de una mujer de 20.

En este caso comentar que la mujer de 20 años está en condiciones de estabilidad, su evolución ha sido favorable y esta estabilidad nos va a permitir llevar a cabo el traslado de esta persona a un nosocomio en el estado de Arizona, un nosocomio evidente que está especializado en el tema de atención a pacientes con quemaduras.

Lista de víctimas fallecidas, sexo y edad:

La titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas precisó que las 23 víctimas fallecidas son:

11 mujeres de edades entre 19 y 73 años

4 varones entre 20 y 68 años

2 mujeres menores de 4 y 8 años

4 varones menores de 1 a 10 años.

Además, faltan de identificar un hombre y una mujer adultos.

Historias Recomendadas:

con información de Ángel Lozano.

ABM