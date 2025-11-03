Alumnos de la Unison Organizan Colecta para Familias Afectadas por Explosión en Hermosillo

Integrantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses, Adeus, mantienen abierta una convocatoria para la comunidad que se quiera sumar en beneficio de las familias afectadas por el incendio del pasado 1 de noviembre en una tienda del centro de Hermosillo.

En la dinámica las y los jóvenes invitan a donar productos en especie, de manera económica, o sumarse a otras actividades, compartió Paola Aurora Fierros.

Lo que se busca básicamente que se quieran sumar ya sea donar en especie, económicamente, hacer difusión o simplemente ir acompañar a las diferentes actividades que estamos haciendo a favor de las familias, eso básicamente, es un llamado a la acción, quien pueda y quiera véngase a apoyar a esas familia que lamentablemente o fallecieron los seres queridos o están cuidando y procurando familiares lastimados.

Hasta el momentos de la entrevista, la estudiante mencionó que van más 100 personas que han puesto su granito de arena.

Y los productos recolectados en los primeros días se entregaron a familias afectadas.

En estos días hemos recolectado diferentes donativos de alimento que se entregaron el primer día en el Semefo, con los familiares ahí afuera, y ayer pudimos ir a cuatro diferentes hospitales a poder entregar a familiares de los lesionados y personas en general.

Para ser parte de la causa, ya sea como donante o voluntario, así como conocer los puntos de reunión de colectas, se puede comunicar a través de las redes sociales de la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses.

Universitarios piden a la comunidad seguir apoyando para la identificación de cuerpos

Piden universitarios apoyar en la difusión para lograr el reconocimiento de los dos cuerpos víctimas de explosión en la tienda comercial que siguen sin identificar.

El estudiante Santiago Moyers, de la Licenciatura en Negocios y Comercio Internacional de la Universidad de Sonora compartió que es importante seguir difundiendo toda la información que esté al alcance de la ciudadanía.

Si tienen algún contacto que esté buscando a su familiar, pues háganselo saber, porque ahorita pues hay lamentablemente esas dos víctimas que no han sido identificadas.

con información de N+

ABM