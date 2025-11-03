¿Cómo Fue el Incendio en Tienda de Hermosillo? Recuento de la Tragedia que Dejó 23 Muertos

El domingo, 2 de noviembre, Hermosillo amaneció de luto tras una trágica explosión seguida de un incendio en el Centro de la ciudad, que cobró la vida de 23 personas y dejó lesionadas, incluyendo menores de edad, en un hecho que marcó a la comunidad hermosillense.

El fuego que envolvió el local comercial fue reportado a las 3:06 de la tarde, dando inicio a una jornada de incertidumbre y zozobra para los ciudadanos. Los testimonios de quienes vivieron la tragedia de cerca dan fe que tras varios apagones, se presentó una fuerte explosión y una llamarada, que rápidamente alcanzó a dos vehículos estacionados y el interior de la tienda.

Elementos de Bomberos controlaron las llamas del incendio

Elementos del Departamento de Bomberos, paramédicos de Cruz Roja y agentes de corporaciones policiales de diferentes órdenes de gobierno acudieron al sitio para atender la emergencia en las calles Dr. Noriega y Matamoros, en la víspera del Día de Muertos.

Para eliminar riesgos de propagación, las llamas fueron controladas por los bomberos ante la mirada atónita de una muchedumbre que momentos atrás habría reportado el inminente desastre que se manifestaba a través de una densa columna de humo negro mientras que el fuego consumía el establecimiento.

Los comercios aledaños fueron evacuados gradualmente, mientras las autoridades aseguraron el perímetro cerrando la circulación vehicular en varias calles del primer cuadro de la capital sonorense, permitiendo realizar maniobras que se extendieron durante varios minutos en los cuales la gente apenas podía asimilar la magnitud de la tragedia, mientras que ambulancias y vehículos del Servicio Médico Forense entraban y salían del área asegurada.

Confirmaron la muerte de 23 personas y 15 más lesionadas

Horas después, el gobernador Alfonso Durazo confirmó el saldo de personas sin vida, entre quienes se registraron menores de edad, por su parte la Fiscalía General de Justicia del Estado detalló que la mayoría murieron por intoxicación debido a la inhalación de humo; asimismo, de manera preliminar se reportaron 12 personas lesionadas, ocho mujeres y cuatro hombres, entre los 16 y los 80 años, aunque más tarde se confirmó un total de 15.

Para las primeras horas del domingo 2 de noviembre el centro de Hermosillo iniciaba una nueva jornada, esta vez envuelta en tristeza y asombro, el lugar continuaba asegurado por las autoridades, y los transeúntes se acercaban con la certeza de que este hecho permanecerá en la memoria colectiva de la ciudad, pues durante el transcurso de las horas el lugar se llenó de ofrendas como flores, coronas, veladoras, dulces, juguetes y comida para honrar la memoria de las víctimas en este Día de Muertos.

Reportero: Gustavo Moreno N+

Historias recomendadas:

JGMR