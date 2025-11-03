Cierre Preventivo de Sucursales de Cadena de Tiendas de Conveniencia por Incendio en Hermosillo

Tras el fuerte incendio y explosión en un comercio en el centro de Hermosillo el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, informó que se determinó la clausura preventiva de las 68 sucursales de la cadena en todo el estado para realizar las revisiones correspondientes.

El secretario informó que el día de ayer se comunicó con el dueño de la empresa y se le instruyó que cerraran cada una de las instalaciones en el estado de Sonora, que en total suman 68 instalaciones para que se pueda realizar una revisión profunda del cumplimiento de cada una de las normas que se necesitan atender para efecto de garantizar la seguridad de la gente.

Dijo que van a iniciar un proceso de evaluación junto con los gobiernos municipales que se encargan de esta parte para que se pueda asegurar que ningún establecimiento ponga en riesgo la seguridad de ciudadanos.

Waldo´s emite comunicado tras incendio en Hermosillo, Sonora

El apoyo y atención a las familias de las personas que perdieron la vida y resultaron lesionadas en el incendio del comercio del centro de Hermosillo es lo más importante, señaló mediante un comunicado la cadena de tiendas.

Dentro de las acciones que se mantienen, se mencionan la comunicación con autoridades, acompañamiento a las víctimas, gestión de recursos necesarios y colaboración con la Fiscalía de Justicia del Estado para esclarecer las causas del hecho.

Agrega que la familia de colaboradores está dolida y consternada por la tragedia.

