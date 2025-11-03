Muere Johana, Alumna de Unison en Incendio de Tienda en Hermosillo; Realizarán Homenaje

A través de un comunicado oficial por parte de la Universidad de Sonora se dio a conocer la muerte de dos estudiantes universitarias tras el incendio de una tienda en Hermosillo, Sonora el pasado 1 de noviembre.

A través de redes sociales la comunidad universitaria hizo saber que lamenta profundamente el fallecimiento de Johana Guadalupe Hernández Sánchez, alumna del programa de Negocios y Comercio Internacionales del campus Hermosillo.

Además se informó también del sensible fallecimiento de Joaquín Ortiz Munguía, padre de Christian Guadalupe Ortiz Salomón, miembro de Televisión Universitaria.

Estudiantes de Unison Realizarán Homenaje a Johana Guadalupe Hernández Sánchez

A través de carteles colocados en las paredes de la Universidad de Sonora, la comunidad estudiantil realizará un homenaje en la explanada del Departamento de Sociología y Administración Pública a las 4 de la tarde para rendir homenaje a Johana Guadalupe Hernández Sánchez, víctima mortal durante la explosión en la tienda Waldo´s en Hermosillo, Sonora.

Los estudiantes guardarán un minuto de silencio y realizarán una caminata hacia el edificio 10 L para colocar veladoras. Piden a los asistentes acudir con vestimenta negra.

