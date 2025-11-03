Sheinbaum Lamenta Muertes por Incendio en Tienda de Sonora: Fiscalía Investiga Posible Explosión
La presidenta Sheinbaum señala que todo parece indicar que la causa del incendio en la tienda de Sonora fue una explosión, por lo que la Fiscalía ya investiga el caso
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó la muerte de las 23 personas por el trágico incendio en una tienda comercial en Hermosillo, Sonora; la mandataria señaló que la Fiscalía del estado ya investiga los motivos de la explosión.
- ¿Qué pasó en Sonora? El 1 de noviembre de 2025, un incendio por la posible explosión de un transformador consumió una tienda en Hermosillo, con un fatal saldo de 23 personas muertas y al menos 15 heridas.
- De acuerdo con los reportes, un estallido provocó el incendio, que se propagó a la tienda, donde las personas fallecidas quedaron atrapadas.
- 21 de las 23 personas fallecidas ya fueron identificadas.
- La mayoría de las personas murieron por inhalación de gases tóxicos.
Fiscalía de Sonora investiga motivos de la explosión e incendio
En la conferencia mañanera de hoy, 3 de noviembre de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Fiscalía General de Justicia de Sonora ya investiga las causas de la explosión.
Digo explosión porque todo parece indicar así.
La mandataria dijo que, desde primera hora, estuvo en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y “de parte del Gobierno del estado está dando todo el apoyo a las víctimas”.
Sheinbaum Pardo agregó que de parte del Gobierno federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está brindando el apoyo y el seguimiento necesario.
Con información de N+.
RMT