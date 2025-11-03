Fiscalía de Sonora Confirma 6 Niños Muertos Durante Explosión en Tienda en Hermosillo

Durante una rueda de prensa de las distintas autoridades del gobierno, se confirmó que fueron 23 personas muertas, incluyendo a 6 menores de edad, durante el incendio en una tienda comercial de Hermosillo, Sonora.

En total fueron 11 mujeres, 4 hombres y 6 menores los que perdieron la vida durante el incendio; se mantienen 2 personas de ambos sexos aún sin poder identificar.

De los 15 lesionados ya fueron dados de alta 12 personas. Una joven de 20 años se encuentra grave y está en proceso para ser trasladada a un hospital especializado ubicado en el estado de Arizona, en Estados Unidos.

Noticia recomendada: Cierre Preventivo de 68 Sucursales de Cadena de Tiendas de Conveniencia por Incendio en Sonora

Realizan homenaje en guardería a menor que murió tras incendio en tienda de Hermosillo

Esta mañana, docentes, padres y madres de familia, se reunieron en las instalaciones de una estancia infantil ubicada al norte de Hermosillo, para dar el último pase de lista a uno de sus alumnos, el pequeño Rafael, lamentablemente víctima de esta tragedia que cimbró a la sociedad hermosillense.

en el lugar los presentes soltaron globos blancos.

Información recomendada: