Fiscalía de Sonora Confirma 6 Niños Muertos Durante Explosión en Tienda en Hermosillo
La Fiscalía confirmó en rueda de prensa que de las 23 personas muertas en el incendio, 6 eran menores de edad.
Durante una rueda de prensa de las distintas autoridades del gobierno, se confirmó que fueron 23 personas muertas, incluyendo a 6 menores de edad, durante el incendio en una tienda comercial de Hermosillo, Sonora.
En total fueron 11 mujeres, 4 hombres y 6 menores los que perdieron la vida durante el incendio; se mantienen 2 personas de ambos sexos aún sin poder identificar.
De los 15 lesionados ya fueron dados de alta 12 personas. Una joven de 20 años se encuentra grave y está en proceso para ser trasladada a un hospital especializado ubicado en el estado de Arizona, en Estados Unidos.
Realizan homenaje en guardería a menor que murió tras incendio en tienda de Hermosillo
Esta mañana, docentes, padres y madres de familia, se reunieron en las instalaciones de una estancia infantil ubicada al norte de Hermosillo, para dar el último pase de lista a uno de sus alumnos, el pequeño Rafael, lamentablemente víctima de esta tragedia que cimbró a la sociedad hermosillense.
en el lugar los presentes soltaron globos blancos.
