Explosión en Hermosillo: Siguen Peritajes para Conocer Causas; una Paciente Será Traslada a EUA

La Fiscalía de Justicia de Sonora informó la tarde de este lunes 3 de noviembre de 2025, que siguen los peritajes para conocer las causas de la explosión e incendio en una tienda Waldo's de Hermosillo.

Paciente será enviada a EUA a recibir atención por quemaduras

Autoridades revelaron que hay una paciente de 20 años que será trasladada a Estados Unidos a un nosocomio de Arizona, para recibir atención médica especializada en quemaduras, respecto a las otras dos víctimas, se trata de un paciente de 60 años y un menor de edad de 16 años.

Se precisó que el estado de salud de las personas de 60 y 20 años es reportado como muy grave.

Paciente de 16 años tiene pronostico favorable

El menor de edad de 16 años que resultó lesionado en la explosión e incendio en una tienda Waldo's de Hermosillo, según autoridades de salud local, encuentra estable y en observación, se espera que en las próximas 48 horas pueda ser dado de alta.

Este lunes 3 de noviembre de 2025, siguen los peritajes para conocer las causas de la explosión e incendio en dicha tienda Waldo's de Hermosillo que dejó 23 muertos.

La calle doctor Noriega donde se ubica el inmueble, se mantiene acordonada.

Elementos de la policía estatal también se encuentran en la zona.

Se han realizado 50 entrevistas

Con información de N+

HVI