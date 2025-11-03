Inicio Estados Explosión en Hermosillo: Siguen Peritajes para Conocer Causas; una Paciente Será Traslada a EUA

Explosión en Hermosillo: Siguen Peritajes para Conocer Causas; una Paciente Será Traslada a EUA

|

N+

-

La Fiscalía de Justicia de Sonora siguen los peritajes para conocer las causas y una paciente será trasladada a Estados Unidos tras la explosión en una tienda de conveniencia

Explosión en Hermosillo: Siguen Peritajes para Conocer Causas; una Paciente Será Traslada a EUA

Explosión en Hermosillo: Siguen Peritajes para Conocer Causas; una Paciente Será Traslada a EUA

COMPARTE:

La Fiscalía de Justicia de Sonora informó la tarde de este lunes 3 de noviembre de 2025, que siguen los peritajes para conocer las causas de la explosión e incendio en una tienda Waldo's de Hermosillo.

Paciente será enviada a EUA a recibir atención por quemaduras

Autoridades revelaron que hay una paciente de 20 años que será trasladada a Estados Unidos a un nosocomio de Arizona, para recibir atención médica especializada en quemaduras, respecto a las otras dos víctimas, se trata de un paciente de 60 años y un menor de edad de 16 años.

Se precisó que el estado de salud de las personas de 60 y 20 años es reportado como muy grave. 

Paciente de 16 años tiene pronostico favorable

El menor de edad de 16 años que resultó lesionado en la explosión e incendio en una tienda Waldo's de Hermosillo, según autoridades de salud local, encuentra estable y en observación, se espera que en las próximas 48 horas pueda ser dado de alta.

Este lunes 3 de noviembre de 2025, siguen los peritajes para conocer las causas de la explosión e incendio en dicha tienda Waldo's de Hermosillo que dejó 23 muertos.

  • La calle doctor Noriega donde se ubica el inmueble, se mantiene acordonada.
  • Elementos de la policía estatal también se encuentran en la zona.
  • Se han realizado 50 entrevistas

Con información de N+

HVI

Accidentes
Inicio Estados Explosion en hermosillo fiscalia informa siguen peritajes para conocer las causas una paciente sera trasladada a eua