Escritor Mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

El escritor mexicano Gonzalo Celorio obtuvo el Premio Cervantes 2025, anunció hoy, 3 de noviembre de 2025, el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, en una conferencia de prensa realizada en Madrid.

¿Qué es el Premio Cervantes? El galardón es el máximo reconocimiento de las letras en español.

El galardón es el máximo reconocimiento de las letras en español. El Premio Cervantes 2025 otorga 125,000 euros (más de 2.6 millones de pesos mexicanos).

Gonzalo Celorio es el séptimo autor mexicano que obtiene un Premio Cervantes

Premio Cervantes 2025 para Gonzalo Celorio

El jurado destacó que "a lo largo de más de cinco décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva, en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida".

A Gonzalo Celorio le fue otorgado el Premio Cervantes 2025 "por la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispana", afirmó el titular el Ministerio de Cultura español.

La obra de Celorio "es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana", subrayó el jurado, del que formaron parte los dos últimos ganadores del Premio Cervantes; Álvaro Pombo, en 2024, y Luis Mateo Díez, en 2023, ambos de nacionalidad española.

En los libros de Gonzalo Celorio "resuenan la ironía, la ternura y la erudición, trazando un mapa emocional y cultural que ha influido en generaciones de lectores y escritores".

El fallo del jurado del Cervantes 2025 señaló que "Celorio representa la figura del escritor integral: creador, maestro y lector apasionado"; además, es "constructor de un legado invaluable que honra la lengua española y la mantiene viva en su forma más alta: la de la palabra que piensa, siente y perdura”.

¿Quién es Gonzalo Celorio?

Gonzalo Edmundo Celorio y Blasco nació el 25 de marzo de 1948, en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México (CDMX).

Actualmente, tiene 77 años de edad y es el director de la Academia Mexicana de la Lengua, institución fundada en 1875.

Celorio es doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas, con especialidad en Literatura Hispanoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El escritor mexicano es narrador, ensayista, cronista y una de las figuras más destacadas de la literatura mexicana contemporánea.

Ha dado clases en varias instituciones, entre ellas la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y El Colegio de México (Colmex).

Fue director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entre 1998 y 2000.

Actualmente, Gonzalo Celorio es profesor de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde dirige la cátedra: Maestros del Exilio Español.

El acreedor al Premio Cervantes 2025 fue miembro de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de la Lengua.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran las siguientes novelas:

Amor propio.

El viaje sedentario.

Y retiemble en sus centros la tierra.

El metal y la escoria.

Mentideros de la memoria.

Y los ensayos: Los subrayados son míos y Cánones subversivos.

Academia Mexicana de la Lengua felicita a Gonzalo Celorio

Luego del anuncio del Ministerio de Cultura español, la Academia Mexicana de la Lengua felicitó a Gonzalo Celorio por hacerse acreedor el Premio Cervantes 2025.

La AML felicita a su director, Gonzalo Celorio, ganador del Premio Cervantes 2025 “por su excepcional obra literaria, profunda y sostenida a la cultura hispánica”.https://t.co/rhOoftyWVw vía @elpaismexico — Academia Mexicana de la Lengua (@AMLengua) November 3, 2025

