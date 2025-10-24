Así Recibieron Graciela Iturbide y el Museo de Antropología el Premio Princesa de Asturias 2025

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, entregaron hoy, 24 de octubre, los Premios Princesa de Asturias 2025 a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y al Museo Nacional de Antropología.

Los Premios Princesa de Asturias cuentan con ocho categorías:

Comunicación y Humanidades Letras Ciencias Sociales Artes Deportes Concordia Investigación Científica y Técnica Cooperación Internacional

Graciela Iturbide recibió el Premio Princesa de Asturias 2025 en la categoría Artes, mientras que el Museo Nacional de Antropología, en Concordia.

Fragmento del discurso de Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025. #PremiosPrincesadeAsturias @EmbaMexEsp pic.twitter.com/FKMTRZubTS — Premios Princesa de Asturias (@fpa) October 24, 2025

Información en desarrollo...

