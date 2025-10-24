Inicio Cultura Así Recibieron Graciela Iturbide y el Museo de Antropología el Premio Princesa de Asturias 2025

Graciela Iturbide recibió el Premio Princesa de Asturias en la categoría Artes, mientras que el Museo Nacional de Antropología, en Concordia

En España, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes en la edición número 45, reconociendo su trayectoria y contribución a la fotografía internacional

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, entregaron hoy, 24 de octubre, los Premios Princesa de Asturias 2025 a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y al Museo Nacional de Antropología.

Los Premios Princesa de Asturias cuentan con ocho categorías:

  1. Comunicación y Humanidades
  2. Letras
  3. Ciencias Sociales
  4. Artes
  5. Deportes
  6. Concordia
  7. Investigación Científica y Técnica
  8. Cooperación Internacional

Graciela Iturbide recibió el Premio Princesa de Asturias 2025 en la categoría Artes, mientras que el Museo Nacional de Antropología, en Concordia.

Información en desarrollo...

