Tráiler Cargado con Gasolina es Embestido por Tren al Intentar Ganarle el Paso en Nuevo León

Un tráiler cargado con una pipa de gasolina fue impactado por el tren cuando intentaba ganarle el paso en el entronque de Luis Donaldo Colosio y la vía a Saltillo, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El choque provocó que el combustible se regara sobre el pavimento y generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil de Santa Catarina llevaron a cabo la evacuación preventiva de 100 personas de dos parques industriales: Parque Industrial Multitech 1 y 2. El personal fue concentrado en un punto de reunión por el lado del panteón sobre la avenida Parque Chipinque.

Debido al choque del tren con el tráiler y el derrame de la pipa de gasolina, se mantiene cerrada la vialidad en el entronque de Luis Donaldo Colosio y la vía a Saltillo, mientras el personal de Protección Civil de Santa Catarina, Protección Civil de Nuevo León y Bomberos de Nuevo León continúan trabajando en el lugar, enfriando el área y eliminando vapores con producto.

