Mujer Discute con Hombre Antes de ser Hallada Muerta en Camioneta Volcada en Monterrey

La mañana de este lunes 3 de noviembre se reportó la muerte de una mujer en la colonia Cumbres Mediterráneo, en Monterrey. Su cuerpo fue encontrado en una camioneta volcada en un canalón, por lo que, en un principio se informó que había fallecido en el accidente; sin embargo, las autoridades continúan la investigación para determinar la causa de muerte, luego de que revisaran las cámaras de seguridad y descubrieran que la víctima había tenido una discusión con un hombre minutos antes de los hechos.

Al inicio del video se observa a un hombre acercarse a la puerta del conductor donde estaba la mujer al interior de la camioneta estacionada afuera de unas viviendas en la colonia Cumbres Mediterráneo, se escuchan dos detonaciones de arma de fuego y luego se ve a la mujer intentar huir del sujeto que la persigue, aparentemente con una pistola.

La mujer cae al suelo y el hombre intenta someterla, mientras ella pide ayuda; sin embargo, luego de unos segundos ambos se ponen de pie. La víctima sube de nuevo a la camioneta, mientras el hombre abre la puerta del auto blanco estacionado adelante, al parecer para sacar algo, antes de subir a la camioneta del lado del copiloto. En video termina cuando la camioneta se pone en marcha y avanza.

Encuentran a mujer sin vida en volcadura de camioneta en Cumbres Mediterráneo

Alrededor de las 8:50 de la mañana, la volcadura de una camioneta movilizó a los cuerpos de emergencia hasta un canalón ubicado en la calle Córcega y la avenida Hacienda De Peñuelas, en la colonia Cumbres Mediterráneo, en la ciudad de Monterrey. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron la muerte de una mujer.

El área fue acordonada para llevar a cabo las indagatorias correspondientes, así como el levantamiento y el traslado del cuerpo de la víctima, que hasta el momento no ha sido identificada de manera oficial, al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Aparentemente, el hombre que iba junto a la mujer huyó del lugar del accidente y ya es buscado por las autoridades.

Investigan presunto caso de feminicidio en la colonia Cumbres Mediterráneo

Elementos de la Policía de Monterrey, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, realizaron un despliegue en la colonia Cumbres Mediterráneo, y acordonaron la zona donde fue encontrado el cuerpo de la mujer, para llevar a cabo las investigaciones correspondientes por presunto caso de feminicidio.

De acuerdo con la información de las autoridades, la víctima de aproximadamente 35 años de edad, habría discutido con su pareja sentimental, presuntamente antes de haber sido atacada a balazos. Testigos señalaron que la mujer trató de escapar a bordo de una camioneta, a la cual, también subió el presunto agresor.

