Imputan a Menor de 14 Años por Homicidio de Adolescente la Noche de Halloween en Nuevo León

Un menor de 14 años de edad, identificado como Yurem “N”, fue detenido en flagrancia e imputado por el delito de homicidio calificado por los hechos ocurridos el pasado viernes 31 de octubre, durante la noche de Halloween, en la colonia Lomas de Santa Catarina, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescente, en la audiencia realizada el pasado 2 de noviembre, el juez considero que había suficientes pruebas que acreditan la presunta participación de Yurem “N” en el homicidio de un menor de 13 años de edad, de identidad protegida.

Al imputado le fue impuesta como medida cautelar permanecer en un Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores en Nuevo León. El juez fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria por los hechos ocurridos en el municipio de Santa Catarina.

Así fue el momento en el que asesinaron a menor durante noche de Halloween en Santa Catarina

El pasado 31 de octubre, Yurem “N” presuntamente agredió con un objeto punzocortante en el tórax a la víctima, un adolescente de 13 años de edad, quien perdió la vida debido a las lesiones causadas por el ahora imputado.

Los hechos ocurrieron en las calles de la colonia Infonavit Lomas de Santa Catarina, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, cuando los adolescentes, acompañados de amigos y familiares, pedían dulces como parte de la festividad de Halloween.

El hecho generó la movilización de elementos de seguridad, así como de los familiares, quienes trasladaron al menor de emergencia en un vehículo particular hasta la Clínica No. 7 del IMSS, donde minutos más tarde fue reportada su muerte a causa de las heridas con arma blanca.

