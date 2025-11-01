Ataque Armado Deja Tres Mujeres Sin Vida y Seis Heridos en un Restaurante Bar en Juárez, NL

La madrugada de este sábado 1 de noviembre se registró un ataque armado al interior de un restaurante bar ubicado en la colonia Joaquín Garza y Garza en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana, cuando se alertó a las autoridades sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en el establecimiento situado en la calle Alejandro Garza Leal. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Juárez acudieron al lugar, donde confirmaron que una mujer había perdido la vida en el sitio, mientras que varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a hospitales cercanos.

Horas después, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmó que la cifra total fue de tres mujeres sin vida y seis hombres heridos. Las víctimas mortales fueron identificadas como Abril, de 20 años; Yahaira, de 18 años; y Lucero, de 28 años de edad, quienes fallecieron en distintos hospitales mientras recibían atención médica.

Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) trabajaron en la zona durante la madrugada para recabar información que ayude a esclarecer lo ocurrido. El área permaneció acordonada mientras agentes ministeriales revisaron cámaras de videovigilancia del bar y de negocios cercanos con el fin de identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con este hecho, ni sobre el posible móvil del ataque. La investigación continúa abierta por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), que busca determinar si el atentado fue dirigido contra algún cliente en particular o si se trató de un ataque indiscriminado.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la violencia registrada en el área, especialmente durante la noche de Halloween, cuando muchos jóvenes acudieron a bares y reuniones. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que ayude a dar con los responsables del ataque.

