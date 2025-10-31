Autoridades Federales Catean Domicilio por Presunta Venta de Droga en Monterrey

Este viernes 31 de octubre, se llevó a cabo un cateo por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército Mexicano y la Policía de Monterrey. El despliegue fue en un domicilio señalado como presunto punto de venta de droga ubicado en la colonia Diez de Marzo en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El cateo sucedió en una casa situada en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Centenario de Zapata, zona que fue resguardada por personal militar y agentes de la policía municipal para evitar la circulación de personas y vehículos. Los alrededores de la avenida Venustiano Carranza permanecieron cerrados por varias horas mientras peritos y agentes de investigación realizaban trabajos.

Las autoridades detuvieron a tres hombres que se encontraban dentro de la vivienda, quienes portaban armas de fuego y varias decenas de dosis de sustancias ilícitas preparadas para su venta. En el mismo lugar se reportó que los sospechosos mantenían una discusión, por lo que el inmueble fue asegurado.

Resguardan pertenencias encontradas en cateo en Monterrey

Elementos señalaron que durante la revisión se aseguraron varias armas cortas, municiones y envoltorios con polvo blanco, además de una báscula y teléfonos celulares que serán analizados como parte de la investigación. Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación legal en las próximas horas.

Al terminar las labores de cateo, las fuerzas federales se retiraron del lugar, mientras que la vivienda quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este despliegue en la colonia Diez de Marzo.

