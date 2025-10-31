Evacúan Clínica No. 2 del IMSS en Monterrey por Reporte de Incendio

Pacientes, familiares, personal médico y administrativo fueron evacuados de la Clínica No. 2 del IMSS, ubicada en el cruce de la avenida Constitución y Gregorio Torres, en la colonia Obrera, en Monterrey, debido al reporte de un incendio al interior del edificio.

El siniestro generó la movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes ya se encuentran trabajando en la evacuación preventiva de ciertas áreas de la Clínica No. 2 del IMSS. Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas o intoxicadas.

Información en proceso...