Encuentran a Menor que Salió Corriendo de su Casa Después del Regaño de sus Padres en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey localizaron sana y salva a una niña de 10 años que había salido de su casa, ubicada en la colonia Unidad Modelo, después de que sus padres la regañara. La menor estaba en un negocio del centro de la ciudad cuando los oficiales la encontraron.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la niña salió corriendo de su domicilio después de que sus padres la regañaran, le suspendieran sus clases de ballet y le prohibieran usar su tablet. Luego de huir de la vivienda, la menor se subió a un camión urbano que la llevó hasta el centro de la ciudad de Monterrey.

Ante dicha situación, los padres de la pequeña solicitaron ayuda a través redes sociales y chats de vecinos para localizar a su hija; además, alertaron a las autoridades sobre la situación, lo que agilizó en la búsqueda de la niña de 10 años de edad en el centro de Monterrey.

C4 reporta presencia de menor en negocio del centro de Monterrey

La menor caminó por varias calles hasta llegar a un negocio de la avenida Juárez e Isaac Garza, donde se acercó a los trabajadores para pedir ayuda. Personal del C4 reportó la presencia de la menor, por lo que enviaron a los policías hasta el lugar para auxiliar a la niña a regresar a su casa.

Los elementos de la Policía de Monterrey informaron a los padres sobre la localización de su hija, quienes agradecieron su apoyo, y trasladaron a la menor a las instalaciones para aplicarle un dictamen médico y cumplir con los protocolos correspondientes que se llevan a cabo en este tipo de casos.

Con información de Carlos Campos | N+

