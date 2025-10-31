Asesinan a Balazos a Dos Albañiles en la Colonia Hacienda San José en Juárez, Nuevo León

La noche del jueves 30 de octubre, dos hombres que trabajaban como albañiles fueron ejecutados en la colonia Hacienda San José, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Las víctimas fueron agredidas a balazos cuando se encontraban sobre la calle Hacienda El Arenal.

Noticia relacionada: Detienen a Hombre por Presunto Intento de Homicidio en San Nicolás, Nuevo León

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos desconocidos y armados arribaron al sitio y abrieron fuego contra los dos albañiles para luego darse a la fuga, dejándolos sin vida debido a las heridas de bala. Las detonaciones de arma de fuego alarmaron a los vecinos de la zona y el hecho fue reportado a las autoridades de seguridad.

Elementos de la Policía de Juárez arribaron a la calle Hacienda El Arenal, en la colonia Hacienda San José, donde se encontraba las víctimas con los impactos de los proyectiles de armas de fuego. Al llegar, los oficiales confirmaron que los trabajadores de la construcción ya no contaban con signos vitales.

Video: Asesinan a Dos Albañiles en una Casa en Juárez

Identifican a albañiles asesinados en colonia Hacienda San José

Los dos albañiles asesinados a balazos en una vivienda de la colonia Hacienda San José fueron identificados como Valentín Velázquez de 37 años de edad y José Ángel Urbina de 47 años de edad. El cuerpo de uno de ellos fue encontrado dentro del domicilio y el de la otra víctima en el porche de la casa.

Además del despliegue de la Policía de Juárez, el doble homicidio también generó una intensa movilización de los detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, así como del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes acordonaron la zona para iniciar con las indagatorias y llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH