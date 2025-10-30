Hombre Sufre Descarga Eléctrica y Cae de Poste en Santa Catarina, Nuevo León

Un hombre resultó gravemente lesionado tras recibir una descarga eléctrica y caer desde lo alto de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Gilberto, en el cruce de las calles San Juan del Río y San Germán, donde vecinos grabaron el momento en que el hombre, de entre 35 y 40 años de edad, subió hasta la parte más alta del poste.

Según testigos, la persona permaneció varios minutos en el lugar antes de tocar accidentalmente los cables de alta tensión, lo que provocó una fuerte descarga eléctrica que lo lanzó al vacío desde una altura aproximada de ocho metros.

Presuntamente se encontraba intoxicado

De inmediato, habitantes del sector dieron aviso a las autoridades. Elementos del Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina acudieron al sitio y trasladaron al lesionado al Hospital Universitario de Monterrey, donde permanece internado con heridas de gravedad.

El hombre vestía camisa roja, pantalón café y botas, y hasta el momento no ha sido identificado. Vecinos señalaron que no lo reconocen como residente del área.

De acuerdo con reportes preliminares, las autoridades presumen que el individuo habría subido al poste bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

Las imágenes del incidente causaron conmoción entre los habitantes del sector, quienes destacaron la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia.

