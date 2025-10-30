Localizan a Estudiante Reportada como Desaparecida tras Salir de Clases en Monterrey

La noche del miércoles 29 de octubre, fue localizada una menor que había sido reportada como desaparecida por sus padres, después de salir de clases en la Preparatoria No. 15 Florida de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que se encuentra en la colonia Villa Florida, en la ciudad de Monterrey.

Noticia relacionada: Realizan Operativo de Búsqueda para Localizar a Hombre Desaparecido en 2021 en Guadalupe, NL

Luego que no llegara a su domicilio, los padres de familia hicieron el reporte en redes sociales y en medios de comunicación, de su hija desaparecida. Horas más tarde, elementos de la Policía de Monterrey encontraron a la adolescente en una plaza cercana a la institución educativa, mientras realizaban un recorrido en la zona.

Las autoridades informaron que la menor declaró a los oficiales que anduvo deambulando por diferentes calles de la ciudad de Monterrey ya que perdió la noción del tiempo y no sabía cómo regresar a su casa. Posteriormente, la adolescente fue entregada a su madre y trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey para realizarle un dictamen médico.

Video: Halla Policía Regia a Menor Desaparecida en Colonia Florida en Monterrey

Realizan operativo de búsqueda para localizar a hombre desaparecido en Guadalupe

La tarde del mismo miércoles 29 de octubre, elementos de seguridad llevaron a cabo un operativo de búsqueda para localizar a un hombre que fue reportado como desaparecido en febrero de 2021. El despliegue de agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se dio en la colonia Rincón de la Sierra, en Guadalupe, Nuevo León.

Jesús Iván Salazar Lorenzo, el hombre al que trataron de localizar las autoridades, fue visto por última vez hace más de cuatro años cuando abordó un taxi en la colonia Paseo de Guadalupe. Durante el operativo, los agentes se concentraron en puntos específicos donde podrían haberse encontrado indicios relacionados con el caso, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH