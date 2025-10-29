Realizan Operativo de Búsqueda para Localizar a Hombre Desaparecido en 2021 en Guadalupe, NL

La tarde de este miércoles 29 de octubre, se llevó a cabo un operativo de búsqueda para localizar a un hombre que desapareció desde el mes de febrero de 2021. Este despliegue se dio en la colonia Rincón de la Sierra en Guadalupe, Nuevo León.

Noticia relacionada: Localizan con Vida a Traileros Desaparecidos en Allende, Nuevo León; Declararán ante Fiscalía

Este despliegue fue llevado a cabo por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), junto con personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y oficiales de Fuerza Civil. El operativo tuvo como objetivo ubicar a Jesús Iván Salazar Lorenzo, quien fue visto por última vez hace más de cuatro años cuando abordó un taxi en la colonia Paseo de Guadalupe.

Su paradero ha sido desconocido, lo que mantiene a su familia en una larga búsqueda y a las autoridades siguiendo distintas líneas de investigación. Durante la movilización, las corporaciones acordonaron varias áreas y se concentraron en puntos específicos donde, según fuentes cercanas a la investigación, podrían haberse encontrado indicios relacionados con el caso.

Video: Despliega AEI y Policía Operativo por Búsqueda de Hombre en Guadalupe

Seguirán con operativos de búsqueda en Guadalupe para localizar a hombre desaparecido

Las labores incluyeron inspecciones con palas y herramientas en viviendas abandonadas y terrenos baldíos, donde los elementos permanecieron por varios minutos revisando el terreno. A pesar de los trabajos realizados durante varias horas, al cierre del operativo no se reportaron hallazgos ni resultados oficiales.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un comunicado con detalles sobre lo encontrado ni sobre los avances en la localización del sujeto desaparecido pero se espera que en las próximas semanas siguan los trabajos en puntos cercano de la colonia Rincón de la Sierra, donde iniciaron el despliegue con el fin de encontrar más pistas en el caso de Jesús Iván.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín | N+

DAGM