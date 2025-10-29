Mejora el Estado de Salud de Osa Mina: Revelan Nuevo Video

Tras semanas de atención médica intensiva, Mina, la osa que fue rescatada del zoológico La Pastora en Guadalupe, Nuevo León, muestra una notable recuperación.

El ejemplar, que se encontraba en grave estado de salud cuando fue trasladado a la Fundación Invictus, con sede en Hidalgo, ha respondido favorablemente a los tratamientos aplicados para combatir la leptospirosis, enfermedad que había deteriorado severamente su piel y pelaje.

Osa Mina juega con pelotas y tiene pelaje más sano

De acuerdo con la organización, Mina ha recibido intervenciones médicas, terapias y cuidados especializados, y su evolución ha sido documentada a través de videos difundidos en redes sociales. En las imágenes más recientes se le observa más activa, jugando con pelotas y mostrando movilidad en sus patas, además de un pelaje más sano y una evidente reducción en la inflamación de la piel.

Su recuperación contrasta fuertemente con las condiciones en las que fue hallada a finales de septiembre, cuando organizaciones y ciudadanos denunciaron el mal estado en que permanecía dentro del área de aislamiento del zoológico.

Aunque su salud aún se considera delicada, los reportes de la Fundación Invictus confirman una mejoría constante y alentadora. Especialistas continúan monitoreando su evolución y aplicando tratamientos para asegurar su estabilidad a largo plazo.

El caso de Mina ha generado un amplio debate sobre el cuidado de los animales en cautiverio y la necesidad de revisar las condiciones de los zoológicos en el país, así como fortalecer la colaboración con instituciones que garanticen el bienestar animal.

