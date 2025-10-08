¿Cómo Avanza la Salud de la Osa “Mina” tras Cirugía? Esto Dice la Fundación Invictus

A poco más de una semana de haber sido rescatada del zoológico La Pastora, la osa Mina continúa recuperándose bajo el cuidado de especialistas de la Fundación Invictus, quienes reportaron importantes avances en su estado de salud.

De acuerdo con la organización, han transcurrido diez días desde que el ejemplar se convirtió en “paciente Invictus” y 36 horas desde su paso por quirófano. Durante este tiempo, Mina ha recibido terapias de dolor, nutrición, hidratación y analgesia, a las que ha respondido con notable fortaleza.

En un video difundido por la fundación, se observa a la osa devorando su ración de proteína, con el rostro visiblemente menos inflamado y una lengua más ágil y rosada, señales positivas dentro de su proceso de recuperación. El equipo de Invictus expresó en su publicación la valentía y resiliencia del animal:

Estamos al servicio de Mina, con todo nuestro conocimiento, atención, concentración... vibrando alto. Gracias Mina por permitirnos estar a tu servicio

Condición de osa Mina sigue siendo delicada

Aunque su condición sigue siendo delicada, el personal veterinario celebró estos pequeños grandes avances que representan un paso importante en su rehabilitación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue la encargada de llevar a cabo el rescate de Mina tras detectar el grave deterioro en el que se encontraba dentro del zoológico La Pastora, en el municipio de Guadalupe. Posteriormente, el ejemplar fue trasladado a las instalaciones de Invictus para recibir atención especializada.

La fundación reiteró el llamado a la empatía y al respeto en redes sociales, recordando que Mina continúa en estado crítico y que cada progreso es resultado de un cuidadoso trabajo médico y de rehabilitación.

