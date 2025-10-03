Este viernes 3 de octubre 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó a través de un comunicado la clausura temporal total del Parque Zoológico “La Pastora”, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Esta medida se lleva a cabo luego de darse a conocer el caso de la osezna “Mina”.

De acuerdo con la Profepa, el Zoológico La Pastora fue clausurado “por incumplir con la normatividad ambiental en materia de trato digno y respetuoso hacia ejemplares de vida silvestre”, refiriéndose específicamente a la osa “Mina”, que fue encontrada en condiciones deplorables, con lesiones en la piel y deficiencias nutricionales. Su caso fue denunciado hace una semana en redes sociales.

"Mina" es una hembra de oso negro, especie que se encuentra dentro de la lista de la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría de “en peligro de extinción”. La osezna fue trasladada al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros INVICTUS en el estado de Hidalgo, luego de que la Profepa constatara las graves condiciones de deterioro físico y de salud en las que se encontraba.

