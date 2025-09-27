Trasladan a la Osa “Mina” de Zoológico La Pastora a Fundación Invictus

El Zoológico La Pastora informó este sábado 27 de septiembre que la osa conocida como “Mina” fue trasladada a la Fundación Invictus, un centro especializado en el cuidado de fauna silvestre que cuenta con infraestructura y personal capacitado para brindar atención médica avanzada a ejemplares en estado delicado. De acuerdo con la información oficial, este traslado fue determinado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), una vez concluidos los procedimientos legales correspondientes.

Video: PROFEPA Afirma que La Pastora era Responsable de los Cuidado de una Osa Reportada como Enferma

La medida se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y manejo, cumpliendo con los criterios establecidos por la autoridad federal para garantizar el bienestar del ejemplar. El Zoológico La Pastora en Nuevo León detalló que su equipo participó activamente en la preparación y apoyo logístico durante el proceso, con el objetivo de asegurar que el traslado se llevará cabo de manera segura y priorizando en todo momento la salud y el bienestar de “Mina”.

Con este movimiento, el cuidado de la osa queda ahora bajo la supervisión de la PROFEPA y la Fundación Invictus, institución que será responsable de atender sus necesidades médicas y de manejo especializado. La Fundación Invictus se caracteriza por ser un centro que ofrece atención integral a fauna silvestre en condiciones críticas, lo que permitirá a “Mina” recibir la atención adecuada para mejorar su calidad de vida.

Este tipo de traslados, explicaron, son parte de las acciones que realizan las autoridades ambientales en coordinación con zoológicos y organizaciones especializadas, a fin de asegurar que los ejemplares reciban los cuidados que requieren según su estado de salud y necesidades particulares.

El Zoológico La Pastora reiteró su compromiso con la transparencia y el bienestar animal, agradeciendo a la ciudadanía el interés y la preocupación constante por los ejemplares que forman parte de sus instalaciones. Asimismo, destacaron que la colaboración entre instancias federales, organizaciones especializadas y el propio zoológico es fundamental para fortalecer la protección de la fauna en el país.

RR/ Noticias N+