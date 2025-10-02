Anuncia PROFEPA que Revisará el Caso de Elefante 'Monty', que es Resguardado en La Pastora

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que realizará una inspección exhaustiva en el Zoológico La Pastora, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, con especial atención en el caso de Monty, un elefante de 19 años que, de acuerdo con denuncias ciudadanas, vive en condiciones de aislamiento.

La PROFEPA emitió este anuncio en respuesta a una publicación en redes sociales de Ruth Barrios Fuentes, quien señaló que Monty permanece en soledad dentro del zoológico, situación que ha generado indignación entre activistas y usuarios de internet. En el mensaje difundido, Ruth Barrios destacó que los elefantes son animales de manada y que mantenerlos sin compañía atenta contra su bienestar físico y emocional.

La PROFEPA recordó que ya había informado semanas atrás sobre su intención de revisar a detalle las condiciones del parque y reiteró que el caso de Monty será parte fundamental de estas inspecciones. La autoridad ambiental precisó que se verificará que el ejemplar reciba los cuidados, alimentación y atención veterinaria adecuados, además de revisar que las instalaciones donde se encuentra cumplan con los lineamientos de bienestar animal.

Este caso surge luego de que el pasado 24 de septiembre circularan en redes denuncias contra La Pastora por resguardar a una osa en malas condiciones. El caso generó indignación entre usuarios de Facebook, quienes criticaron la situación en que está la osa; asimismo, urgieron a que las autoridades se hicieran cargo de que ya no siga el sufrimiento.

Las autoridades del Zoológico La Pastora respondieron a la denuncia hecha en redes sociales sobre el estado de salud de una osa, precisando que se trata de un ejemplar hembra de oso negro americano que fue entregado hace dos años por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). De acuerdo con la institución, el animal llegó con múltiples enfermedades graves e irreversibles, entre ellas una infección bacteriana, problemas renales, hepáticos y complicaciones en sus patas.

