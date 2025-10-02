Mujer es Atropellada al Salir de la Estación Mitras de la Ecovía en Monterrey

La mañana de este jueves 2 de octubre una mujer fue atropellada afuera de la estación Mitras de la Ecovía sobre la avenida Rodrigo Gómez a escasos metros de su cruce con la avenida Ruiz Cortines, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho causó preocupación entre ciudadanos por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de paramédicos.

La víctima, una joven que portaba una mochila, acababa de salir de la estación Mitras de la Ecovía cuando fue impactada por un automóvil en color blanco, conducido por una mujer. El incidente generó la rápida movilización de cuerpos de auxilio y personal de Tránsito de Monterrey.

Tras el percance, la afectada quedó tendida en el pavimento con visibles lesiones en una de sus piernas, por lo que testigos solicitaron de inmediato apoyo a los servicios de emergencia. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de Protección Civil de Nuevo León llegaron al lugar para brindarle atención médica.

A pesar del golpe recibido, se determinó que sus heridas no ponían en riesgo su vida y que no era necesario trasladarla a un hospital, ya que pudo mantenerse consciente y estable durante la valoración médica. Elementos de la Secretaría de Tránsito y Vialidad de Monterrey también hicieron presencia en la zona para resguardar el área y evitar otro accidente, además de iniciar con las investigaciones correspondientes para determinar las causas del atropello.

Atropellan a estudiante en avenida Clouthier en Monterrey

Otro accidente similar ocurrió lunes 29 de septiembre, cuando una joven que intentaba cruzar la avenida Clouthier a la altura de la colonia Colinas del Valle en Monterrey, Nuevo León, fue atropellada por una camioneta negra. Los daños que recibió el auto mostraron lo aparatoso de este accidente.

Testigos mencionaron que la víctima, de entre 18 y 20 años, llevaba mochila y libros al momento del impacto, quedando inconsciente sobre el pavimento. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana la trasladaron de urgencia al Hospital Universitario, mientras que el conductor fue asegurado por la policía y llevado a un hospital bajo custodia.

Con información de Azael Valdez | N+

DAGM