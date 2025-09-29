Joven es Atropellada por Camioneta a Exceso de Velocidad en Avenida Clouthier, en Monterrey

Este lunes 29 de septiembre una joven fue atropellada cuando intentó cruzar la avenida Clouthier a la altura de la colonia Colinas del Valle en el cruce con la calle Colina Nevada, en Monterrey, Nuevo León.

Testigos señalaron que la joven llevaba puesta una mochila y cargaba algunos libros cuando intentó atravesar esta avenida, momento en el que fue embestida por una camioneta de color negro. La fuerza del impacto provocó que la mujer quedara inconsciente sobre el pavimento, mientras que el vehículo mostraba golpes que reflejaban la magnitud del accidente.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes mencionaron que la víctima tendría entre 18 y 20 años de edad y le brindaron los primeros auxilios a la joven y la trasladaron de inmediato al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha confirmado su estado de salud, pero debido a la gravedad de los hechos fue ingresada de urgencia.

En tanto el conductor de la camioneta fue asegurado por elementos de la policía y posteriormente trasladado a un hospital bajo custodia, para verificar su estado físico tras el accidente y dar seguimiento a las investigaciones.

Comienzan investigación tras atropello de una joven en la avenida Clouthier

Tránsito de Monterrey se hizo presente en la zona para iniciar con el peritaje correspondiente y determinar la responsabilidad del automovilista; asimismo, se levantaron testimonios de personas que presenciaron el hecho y que coincidieron en señalar que este tramo de la avenida Clouthier suele ser utilizado por conductores que circulan a exceso de velocidad, situación que incrementa el riesgo para peatones y otros automovilistas.

Vecinos de la colonia Colinas del Valle manifestaron su preocupación, pues aseguran que no es la primera vez que ocurren accidentes en este punto, y piden a las autoridades reforzar la vigilancia, además de implementar medidas como reductores de velocidad o mayor presencia policial para prevenir que la avenida se convierta en un punto de riesgo constante.

Con información de Azael Valdez | N+

DAGM