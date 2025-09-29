Detienen a 6 Locatarios Tras una Pelea en Pasillos del Mercado Juárez en Monterrey, Nuevo León

Este sábado 27 de septiembre, una riña entre locatarios dejó como resultado a 6 personas detenidas, entre ellas una menor de edad, dentro del Mercado Juárez en Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Agreden a Policías Durante Baile en Vía Pública en Escobedo; Hay Cinco Detenidos

El enfrentamiento ocurrió en los locales que colindan con las calles Guerrero y Ruperto Martínez. De acuerdo con los reportes, primero se registraron gritos e insultos entre los comerciantes, lo que después escaló a jalones y golpes frente a clientes y otros vendedores que se encontraban en el lugar.

En un video difundido en redes sociales se observa a dos mujeres jalándose del cabello e intercambiando insultos. También se aprecia a dos hombres que discutían y se amenazaban, hasta que finalmente comenzaron a golpearse con los puños. Algunas personas intentaron separarlos sin éxito.

Minutos después llegaron elementos de la Policía de Monterrey, quienes intervinieron para controlar la situación. Las mujeres detenidas fueron identificadas como Samantha, de 36 años; Isabel, de 55 años, quien resultó con un golpe en la cabeza; y Margarita, de 17 años. Los hombres detenidos fueron Héctor, de 40 años; Juan Guadalupe, de 47; y Humberto, de 44 años de edad.

Video: Detienen a 6 Comerciantes por Pelea en Pasillos del Mercado Juárez Monterrey

Investigan origen de pelea entre mujeres y hombres en Mercado Juárez de Monterrey

Todos los involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público. Hasta el momento las autoridades no han detallado el origen del conflicto entre los locatarios.

La pelea generó concentración de personas alrededor de los locales, lo que interrumpió por algunos minutos la actividad comercial en esa zona del mercado. Posteriormente la situación regresó a la normalidad, mientras que las autoridades municipales informaron que continuarán las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

DAGM