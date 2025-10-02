Encuentran a Joven Asesinado en Zona Baldía en el Libramiento Noroeste, en Escobedo, NL

Un joven fue encontrado sin vida y con una herida de bala en la cabeza, en una zona baldía ubicada a la altura del kilómetro 18 del Libramiento Noroeste, muy cerca a la colonia La Unidad, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El hallazgo del cuerpo se reportó durante la mañana de este jueves 2 de octubre.

Elementos de la Policía Ministerial y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, arribaron al lugar luego de ser alertados por el cuerpo del joven asesinado, que hasta el momento no ha sido identificado; únicamente se sabe que tenía entre 15 y 20 años de edad, vestía pantalón de mezclilla con tenis blancos y no portaba camisa.

Los policías ministeriales y agentes de investigación llevaron a cabo el levantamiento de evidencias para continuar con las indagaciones del homicidio. Además, en la escena del crimen fueron encontrados varios casquillos percutidos, por lo que, se presume que la víctima recibió varios disparos por parte una o varias personas armadas.

Realizan operativo de seguridad tras homicidio de joven en Libramiento Noroeste

Luego de confirmarse el hallazgo sin vida del joven de entre 15 y 25 años de edad, que presentaba un balazo en la cabeza, las autoridades montaron un operativo de seguridad en el Libramiento Noroeste, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, con el objetivo de encontrar a el o los presuntos responsables del homicidio.

Además, se está a la espera de que la víctima sea identificada de manera oficial por parte de las autoridades y se revise si contaba con reporte de desaparición; cabe destacar que el joven tenía tatuajes, características que ayudan su identificación.

