Sorprenden a Niño con Paquete de Droga Dentro de Escuela Primaria en Monterrey

Un menor fue sorprendido con un paquete de droga dentro de la Escuela Primaria Profesor Arcadio Lozano Martínez, en la colonia Nuevas Colonias, en el municipio de Monterrey. Fueron los maestros quienes reportaron el hecho a las autoridades de seguridad, la mañana de este jueves 2 de octubre.

Tras ser alertados por los profesores del plantel educativo, los elementos de Fuerza Civil se trasladaron hasta la escuela primaria ubicada en las calles Martín de Zavala y 5 de Febrero, en la colonia Nuevas Colonias, para confirmar que el menor había ingresado un paquete de droga al salón de clases.

Investigan a niño que llevó droga a primaria en Monterrey

El menor fue retenido por elementos de Fuerza Civil para su investigación; mientras tanto, su identidad permanece bajo resguardo. Hasta el momento, las autoridades de seguridad no han informado la cantidad ni el tipo de droga que ingresó el estudiante a la Escuela Primaria Profesor Arcadio Lozano Martínez, en la colonia Nuevas Colonias, en Monterrey.

La Policía Estatal de Nuevo León ya se encuentra a cargo de la investigación del caso del niño para determinar cómo fue que obtuvo el paquete de droga y cuál fue la razón por la cual lo llevó al salón de clases. Se está a la espera de que amplíen la información para conocer más sobre este caso que ha causado preocupación entre la comunidad educativa y los padres de familia.

Video: Menor es Sorprendido con un Paquete de Droga Dentro de Primaria en Monterrey

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH