Detiene a Hombre que Atacó con Machete a Adulto Mayor Durante Asalto en Montemorelos, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que fue detenido Víctor “N”, quien es señalado de asaltar una tienda de abarrotes y agredir con un machete al adulto mayor propietario del establecimiento ubicado en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. La captura se llevó a cabo este jueves 2 de octubre, dos días después de que ocurrieron los hechos.

Noticia relacionada: Adulto Mayor es Atacado con Machete Durante Asalto en Montemorelos, Nuevo León

Víctor “N” de 39 años de edad, fue detenido luego de que la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) analizara el video de la cámara de seguridad de la tienda de abarrotes proporcionada por la víctima, a partir del cual, lograron identificar el perfil del agresor, quien cuenta con antecedentes por violencia familiar, de acuerdo con la información recabada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Montemorelos.

Luego de su captura, Víctor “N” quedó a disposición del Ministerio Público, donde las autoridades correspondientes continuarán con las investigaciones del caso y determinarán cuál será la situación legal del presunto agresor de Francisco Flores, mejor conocido como Don Pancho, quien sigue recuperándose de las heridas causadas con el machete.

Así fue el momento del ataque con machete a Don Pancho en Momtemorelos

En el video, con fecha del 30 de septiembre, captado por la cámara de seguridad de la tienda de abarrotes ubicada en la colonia José María Morelos, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, se observa cómo ingresa Víctor "N" con un machete en la mano y posteriormente, agrede con el arma blanca a Don Pancho en varias ocasiones hasta tirarlo al piso.

Ya en el suelo, el agresor siguió golpeando al adulto mayor hasta que logró sacarle dinero del bolsillo del pantalón para luego salir huyendo. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el ahora detenido le causó lesiones calificadas a la víctima y la despojó de 5 mil pesos en efectivo.

Video: Narra Don Pancho Asalto y Agresión con Machete en su Tienda en Montemorelos

Historias recomendada:

SHH