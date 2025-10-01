Detienen a Falsos Trabajadores de CFE que Intentaban Estafar a Ciudadanos en Monterrey

La tarde de este miércoles 1 de octubre dos hombres que se hacían pasar por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron detenidos cuando intentaban defraudar a vecinos de la colonia Barrio Aztlán en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los supuestos empleados llegaron a varios domicilios y bajo la amenaza de cortar el suministro eléctrico exigían de manera urgente la cantidad de 80 mil pesos en efectivo. Los vecinos, al percatarse de la situación irregular y al dudar de la autenticidad de las identificaciones que mostraban los sujetos, solicitaron la presencia de las corporaciones de seguridad.

Tras recibir la alerta, elementos de Fuerza Civil acudieron hasta la calle Ocosingo, donde realizaron una revisión a los sospechosos y lograron detenerlos. Los hombres fueron identificados como Javier “N” y Dilan “N”, ambos de 25 años de edad, quienes no pudieron comprobar pertenecer a la empresa paraestatal.

Elementos aseguran material falso de la CFE a hombres detenidos en Monterrey

En la movilización, los oficiales aseguraron diverso material con el que presuntamente intentaban hacerse pasar por empleados de la CFE, entre lo que se encuentra:

Cinco sellos de interior de medidor.

Siete pernos receptáculos de medidor.

Once sellos de seguridad de medidor.

Un bloque de calcomanía fosforescente con las leyendas CFE distribución Golfo Norte.

Dos cascos de plástico en color amarillo con la leyenda CFE.

Una camisola con las leyendas CFE distribución Golfo Norte.

Un pantalón con las leyendas CFE distribución Golfo Norte.

Seis bloques de constancias de revisión.

Un escáner en color negro.

Dos gafetes de plástico con la leyenda CFE.

Un vehículo Chevrolet Silverado con la leyenda CFE.

Luego de ser asegurados, tanto los dos detenidos como el material decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica de los implicados y dará seguimiento a la investigación para confirmar si existen más personas involucradas en este tipo de fraude.

