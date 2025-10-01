Incendio Consume Pastizal en Cerro de la Loma Larga en Límites de Monterrey y San Pedro

La tarde de este miércoles 1 de octubre se registró un incendio en el cerro de la Loma Larga en los límites de Monterrey con el municipio de San Pedro, Nuevo León. Las llamas se propagaron entre la maleza seca del cerro y avanzaron peligrosamente hacia la parte alta, donde se ubican varias viviendas.

Desde diferentes puntos se podía observar una densa columna de humo, la cual se elevó sobre el área, lo que alertó a vecinos de la colonia Independencia y a las autoridades de Protección Civil de Nuevo León, quienes comenzaron a movilizar unidades hacia el sitio. Protección Civil de Monterrey informó que las cuadrillas se dirigen a realizar labores de control para evitar que el fuego se expanda y genere afectaciones a la población.

El dron de N+ Monterrey pudo captar la intensidad de las llamas que consumían pastizales. De acuerdo con los primeros reportes, no se ha confirmado el origen del fuego, aunque las autoridades no descartan que haya sido provocado por la quema de basura en la zona o incluso por restos de materiales como botellas de vidrio que, bajo la exposición del sol, pudieron detonar el siniestro.

Alarma incendio a vecinos de la colonia Independencia

Vecinos de la colonia Independencia señalaron que la columna de humo se apreciaba desde hace varios minutos, y conforme transcurría el tiempo el incendio se intensificaba, lo que incrementó la preocupación por el riesgo de que alcanzara las viviendas.

Autoridades estatales destacaron que las condiciones climáticas, como las altas temperaturas y el viento, representan un riesgo adicional, ya que podrían propagar el humo hacia las casas cercanas, lo que ocasionaría posibles casos de intoxicación. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, pero se mantiene un operativo de vigilancia y control en la zona.

Con información de Porfirio Medellín | N+

DAGM