Confirman Muerte de Hombre Atropellado en Autopista Saltillo – Monterrey

La mañana del miércoles 1 de octubre se registró un accidente en la autopista Saltillo–Monterrey, donde un hombre perdió la vida tras ser atropellado. La zona en la que ocurrió el hecho ha sido escenario frecuente de accidentes en los últimos años. El caso más reciente se registró a la altura del Parque La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina, con dirección hacia San Pedro Garza García.

Video: Muere Hombre Atropellado en Autopista a Saltillo

De acuerdo con testigos, el ahora occiso, un hombre de entre 30 y 35 años de edad, caminaba por la zona cuando observó que se aproximaba un camión de la línea Ómnibus. Según los testigos, en ese momento tomó la decisión de arrojarse hacia los neumáticos de la pesada unidad. El vehículo lo arrastró por más de 70 metros antes de alejarse a gran velocidad del sitio. Automovilistas que circulaban por la zona fueron quienes realizaron el reporte a las autoridades para solicitar apoyo

Noticia relacionada: Refuerzan Muros en “Curva de la Muerte” Tras Volcaduras en Autopista a Saltillo

Elementos de Protección Civil Jaguares de Santa Catarina y de la policía de Santa Catarina acudieron al lugar, confirmando que el hombre ya no presentaba signos vitales. La víctima, que hasta el momento no ha sido identificada, vestía pantalón color beige y camiseta morada. Su cuerpo quedó sin vida a un costado de una malla ciclónica.

Posteriormente, personal de Fuerza Civil acudió al área para abanderar la zona y evitar nuevos incidentes, mientras que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León arribaron para iniciar con las investigaciones correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo.

Seis muertos en 2024 y más víctimas en accidentes previos en Autopista Saltillo–Monterrey

Este hecho se suma a una serie de accidentes registrados en el mismo sector de la autopista Saltillo–Monterrey. El 28 de septiembre de 2024, seis personas perdieron la vida en un choque múltiple ocurrido en este mismo tramo, meses antes, el 4 de julio de ese mismo año, un tráiler de quinta rueda que se quedó sin frenos impactó contra tres vehículos particulares, dejando un saldo de dos personas muertas.

En aquel accidente, trabajadores de la autopista fueron arrollados en el cumplimiento de sus labores. Los constantes incendios refuerzan la percepción de que este tramo de cuota es uno de los más peligrosos de la región.

Historias recomendadas:

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR