Identifican a Hombres que Atacaron a Policías y Causaron la Muerte de Una Niña en Guadalupe, NL

Este miércoles 1 de octubre se dio a conocer que los hombres que atacaron a balazos a elementos de Fuerza Civil y que provocaron la muerte de una menor de 5 años ya estarían identificados por las autoridades. Este hecho ocurrió frente a una tienda en la colonia Tierra Propia, en Guadalupe, Nuevo León.

Noticia relacionada: Niña de 5 Años Muere Tras Ataque Armado en Guadalupe, Nuevo León

El fiscal de Justicia de Nuevo León, Javier Flores, informó que gracias a las cámaras de seguridad que se encontraban en el sitio, se obtuvo material suficiente que permitirá dar con los responsables del ataque armado. Según lo mencionado por la autoridad, la investigación se mantiene en curso y las imágenes recabadas ya se encuentran en análisis para proceder en contra de quienes participaron en la agresión.

En su declaración, Javier Flores detalló que los videos con los que cuentan muestran con claridad cómo se registró el ataque, lo que permitirá integrarlos a la carpeta de investigación. Señaló además que hasta el momento no podía confirmar si ya habían sido detenidas las personas relacionadas con el hecho, aunque precisó que todo apunta a que la agresión contra los elementos de Fuerza Civil habría sido en forma aleatoria.

No sé si ya fueron detenidos, se tienen videos y cámaras que se ve perfecto la forma en que ocurren los hechos

Video: Avanza Investigación por Muerte de Dania Afirma Fiscal Tienen Identificados a Implicados en NL

Menor muere tras ataque a balazos a elementos de Fuerza Civil en Guadalupe

Esta investigación surge luego de que el pasado 28 de septiembre hombres armados dispararon contra elementos de Fuerza Civil en el la colonia Tierra Propia en Guadalupe, Nuevo León. Durante la agresión, una madre identificada como Diana viajaba en un automóvil junto con su hija Dania, de apenas cinco años de edad, ambas fueron alcanzadas por las balas al quedar en medio del ataque.

La menor resultó gravemente herida y, pese a los intentos por salvarle la vida, falleció minutos después de haber sido trasladada a un hospital de la localidad. La tragedia ha generado consternación en la comunidad y también en las propias autoridades, quienes expresaron su compromiso de hacer justicia en el caso.

Historias recomendadas:

Con información de Luis Beza | N+

DAGM