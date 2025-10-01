Aumento de Tarifa Transporte Público en Nuevo León: ¿Cuánto Costará a Partir del 1 de Octubre?

Este 1 de octubre de 2025 entró en vigor un nuevo incremento en las tarifas del transporte público en Nuevo León, tanto en las líneas del Metro de Monterrey como en el servicio de camiones de Ruta Troncal, Directas, Alimentadoras y Remanentes. El aumento corresponde al esquema de deslizamiento mensual autorizado a principios de este año y publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Noticia relacionada: Chofer Detiene su Camión para Ayudar a Adulto Mayor a Cruzar la Calle en Monterrey

La medida establece que cada mes habrá un ajuste de 10 centavos al costo del pasaje, con la finalidad de alcanzar las tarifas definidas en la tabla oficial. En el caso del metro, los incrementos se mantendrán durante un periodo de 65 meses, hasta mayo de 2030, mientras que en los camiones el ajuste mensual se aplicará por 20 meses, concluyendo en agosto de 2026.

¿Cuánto cuesta el metro en Monterrey en octubre?

Con el ajuste de este mes, el pasaje del Metro de Monterrey pasó de 9.40 pesos a 9.50 pesos. Este será el precio vigente durante todo octubre, antes de que vuelva a aumentar el próximo mes. De acuerdo con el plan establecido, el costo continuará elevándose cada mes hasta llegar a los 15 pesos en mayo de 2030.

Pese a la claridad en el calendario de incrementos, usuarios del sistema de transporte han reiterado sus inconformidades, señalando que las condiciones de los vagones y estaciones no mejoran al ritmo de los aumentos en la tarifa, lo que ha generado diversas críticas en redes sociales y entre organizaciones ciudadanas.

Video: Se Quejan Usuarios de Aumento Mensual a Tarifa del Metro en Monterrey

¿Cuál es el nuevo precio en tarifas de camiones en Monterrey en octubre?

En lo que respecta al servicio de camiones, el costo del pasaje pasó de 15.90 pesos a 16 pesos exactos a partir de este 1 de octubre de 2025. Este ajuste continuará mes con mes hasta llegar a los 17 pesos en agosto de 2026, mientras que la tarifa preferencial quedará en 10 pesos. Usuarios han expresado su malestar por el alza, pues aseguran que el servicio no cumple con los estándares de seguridad ni de frecuencia que requieren, a pesar de los aumentos autorizados de manera gradual.

Historias recomendadas:

DAGM