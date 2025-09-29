Evacúan a 100 Personas Tras Incendio en un Supermercado en Apodaca, Nuevo León

La tarde de este lunes 29 de septiembre un incendio al interior de un supermercado generó la evacuación de al menos 100 personas, entre trabajadores y clientes, en la colonia Lomas del Pedregal en el municipio de Apodaca, Nuevo León. De acuerdo con los reportes, el siniestro inició en el área de artículos para bebés del establecimiento,

Noticia relacionada: Moviliza Incendio en Negocio en Avenida Ruiz Cortines en San Nicolás, Nuevo León

En cuestión de minutos las alarmas se activaron y personal del lugar puso en marcha el protocolo de seguridad, lo que permitió desalojar rápidamente a empleados y consumidores que se encontraban dentro del supermercado. También se procedió a evacuar a personas de la plaza comercial donde está instalada la tienda, con el objetivo de prevenir riesgos mayores.

Las autoridades detallaron que aproximadamente 50 de los evacuados eran trabajadores, mientras que el resto correspondía a clientes que se encontraban realizando sus compras. Elementos de la Brigada Interna participaron en las primeras acciones de control, minutos después arribaron al sitio los equipos de Protección Civil de Apodaca, quienes se coordinaron para sofocar las llamas y verificar que no hubiera personas atrapadas.

Investigan origen de incendio en supermercado en plaza comercial de Apodaca

El fuego incluso alcanzó un contenedor de basura ubicado en el exterior del supermercado, lo que generó preocupación entre vecinos y personas que caminaban por la zona, ya que existía el riesgo de que las llamas se extendieran a otras áreas; sin embargo, la rápida intervención de las autoridades evitó que la situación pasara a mayores.

Tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado y se confirmó que no hubo personas lesionadas. Únicamente se registraron daños materiales en el área afectada y en el contenedor consumido por el fuego. El lugar quedó bajo resguardo mientras se realizaban inspecciones para determinar las causas del siniestro.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM